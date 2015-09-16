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    Алиев: «Я открыт для всех предложений»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал, что открыт для предложений от клубов РФПЛ. В настоящее время 30-летний футболист играет в любительской команде «Рух», что во Львовской области на Украине.

    В чем основная причина того, что Александр Алиев играет в коллективе из аматорской лиги?

    – Были бы конкретные, серьезные предложения – я бы с радостью рассмотрел. Посмотрим. Может быть, что-то изменится зимой.

    – Вы родились в России, это не чужая для вас страна. Для предложений от команд местной премьер-лиги вы открыты?

    – Я открыт для всех команд. А в России живут мои родители. При этом и я, и мои дети являемся гражданами Украины и преданы своей стране. И куда бы я ни уехал, моя преданность ей не уменьшится.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    16.09.2015 11:42
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    Комментарии (2)
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    SD-Podonok
    1442408626
    Я думаю Днепру нужно подумать над подписанием Алиева! Для ротации в ЛЕ и УПЛ не плохой вариант. Тем более, он играл уже за днепропетровцев.
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    ologreds
    1694997164
    numo442528
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