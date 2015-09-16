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    • Видеотрансляция матча «Валенсия» – «Зенит» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Валенсия» – «Зенит» – на «Бомбардире»

    «Зенит» попал далеко не в самую сильную группу в Лиге чемпионов, однако начинает турнир выездным матчем с главным конкурентом в борьбе за первое место. Последние игры команды Виллаш-Боаша в чемпионате внушают серьезные опасения за результат противостония. В двух встречах с «Крыльями« и ЦСКА чемпион России пропустил в свои ворота пять мячей, допустив слишком много ошибок в обороне, чего категорически нельзя делать в Валенсии. Многие эксперты предрекают победу испанской команде, но в распоряжении португальского наставника «Зенита» достаточно опытные футболисты, которые могут извлечь уроки из неудач.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Зенит». Комментатор – Влад Журин. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 20:11
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    Комментарии (8)
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    Go-o-ol
    1442429900
    как посмотреть на Вашем сайте
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    фарход
    1442432204
    Вот так. Стоя надо поддерживать камонду не качая (зенит )
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    leva200683
    1442432643
    порвем испанцев
    Ответить
    leva200683
    1442432685
    халк красава
    Ответить
    leva200683
    1442434640
    как так можно тупить
    Ответить
    leva200683
    1442434797
    витсель красава
    Ответить
    leva200683
    1442434826
    пацаны не натупите играйте дальше
    Ответить
    ologreds
    1694997164
    numo442520
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