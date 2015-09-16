Видеотрансляция матча «Валенсия» – «Зенит» – на «Бомбардире»

«Зенит» попал далеко не в самую сильную группу в Лиге чемпионов, однако начинает турнир выездным матчем с главным конкурентом в борьбе за первое место. Последние игры команды Виллаш-Боаша в чемпионате внушают серьезные опасения за результат противостония. В двух встречах с «Крыльями« и ЦСКА чемпион России пропустил в свои ворота пять мячей, допустив слишком много ошибок в обороне, чего категорически нельзя делать в Валенсии. Многие эксперты предрекают победу испанской команде, но в распоряжении португальского наставника «Зенита» достаточно опытные футболисты, которые могут извлечь уроки из неудач.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Зенит». Комментатор – Влад Журин. Начало в 21:45, не пропустите!