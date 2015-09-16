Канчельскис: «Выступление наших клубов в Лиге чемпионов – зеркальное отражение происходящего в чемпионате»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Вольфсбургом« и ЦСКА (1:0).

«Я и до этой игры говорил, что ЦСКА будет бороться за третье-четвертое место. Все как обычно, как в каждом сезоне у нас происходит: все кричат о «Зените» и ЦСКА, а сделать мы в итоге почему-то ничего не можем. Поэтому ничего удивительного в произошедшем нет, но мне понравилась игра, обе команды хорошо двигались. «Вольфсбург» смотрелся интереснее «армейцев», имел более интересные моменты у ворот соперника, поэтому заслуженно победил, как я думаю.



Многое зависит и от результата второго матча, но, мне кажется, что тяжело переходить с выступлений в среднем чемпионате на Лигу чемпионов. Видимо, команде не удается перестроиться, и об этом говорит результат. Речь в данном случае идет не только о ЦСКА, но и о «Зените». Будь наш чемпионате сильнее, тогда можно было бы побороться и в ЛЧ. Но, к сожалению, российская Премьер-лига – среднего уровня чемпионат. Выступление отечественных клубов в Лиге чемпионов – зеркальное отражение происходящего в чемпионате.



Из года в год мы кричим о силе и прогрессе нашего чемпионата. Не нужно питать иллюзий и говорить о том, какой у нас великий и сумасшедший чемпионат. Нужно смотреть правде в глаза и говорить о том, что происходит. Наш чемпионат – соревнование среднего уровня. Разговоры в СМИ о прогрессе Премьер-лиги? О том, что наш чемпионат замечательный будем говорить тогда, когда мы еще раз хотя бы попытаемся выиграть Лигу Европы» – заявил Канчельскис.