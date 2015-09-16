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    • Ловчев: «ЦСКА в Европе проявляет слишком много уважения к сопернику»

    Ловчев: «ЦСКА в Европе проявляет слишком много уважения к сопернику»

    Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Вольфсбурга» (0:1). Специалист считает, что играя в еврокубках армейцы проявляют к сопернику слишком много уважения.

    «Счет по игре, нет никаких вопросов. Немцы могли выиграть и крупнее, было полное впечатление, что как только надо будет прибавить, немцы это легко сделают.

    Мы увидели экспортный вариант ЦСКА, когда команда, играя в Лиге чемпионов за границей, начинает очень уж уважать соперника, чуть ли не бояться его. Это говорит о том, что команда привычна к уровню сопротивления в России, и у нас в чемпионате уже она сама является «Вольфсбургом» – надо будет прибавить, армейцы это сделают. Не могу сказать, что немцы сильнее по составу, они, такое впечатление, больше тренированы в таком графике, больше привыкли к этому уровню сопротивления. Наши же выходят боязливо. И начинаем играть нагло мы почему-то только в тех играх, когда уже терять нечего.

    Не знаю, что происходит с ЦСКА в матчах еврокубков. Играет в режиме максимального «респекта и уважухи» для соперников. У нас ровная, рабочая группа. И матч ПСВ – «МЮ» показал, что в этой группе нет фаворитов, им даже «МЮ» не является. Побеждает тот, кто в лучшем состоянии подошел к конкретной игре и кто в этом матче выдаст свой максимум. ЦСКА же, такое впечатление, как будто играл на ободах после тяжеленной игры с «Зенитом». Надо вырывать свое, так в Европе не играют», – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.09.2015 07:50
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    Комментарии (7)
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    neveldomha
    1442385480
    При чем тут страх??? ЦСКА физически не готов был к вчерашней игре. И это единственная причина поражения.
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    nemolod
    1442387771
    Ситуация повторяется из года в год - как начинаются матч в ЛЧ с проигрыша ,а дальше идут оправдания не хватило свежести,реализации,мотивации и т д ! Отчего вспоминается давний случай в институте на уроке военной подготовки,когда моего однокурсника вызвали отвечать по предмету,а он отвечает : "Товарищ подполковник я не готов " ,а тот ему в ответ : "А КОГДА Ж ТЫ, ЕПТВОЮ М.. . , БУДЕШЬ ГОТОВ ? " То же самое хочется сказать тренерам и игрокам!
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    rad
    1442394608
    Не нада печалится-игра впереди.В принципе свой футбол показали-могли и в ничейку сбабацать. тАК что в Москве ещё поглядим на чей хер муха!
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    ologreds
    1694997164
    numo442511
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