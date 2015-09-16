Ловчев: «ЦСКА в Европе проявляет слишком много уважения к сопернику»

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Вольфсбурга» (0:1). Специалист считает, что играя в еврокубках армейцы проявляют к сопернику слишком много уважения.

«Счет по игре, нет никаких вопросов. Немцы могли выиграть и крупнее, было полное впечатление, что как только надо будет прибавить, немцы это легко сделают.

Мы увидели экспортный вариант ЦСКА, когда команда, играя в Лиге чемпионов за границей, начинает очень уж уважать соперника, чуть ли не бояться его. Это говорит о том, что команда привычна к уровню сопротивления в России, и у нас в чемпионате уже она сама является «Вольфсбургом» – надо будет прибавить, армейцы это сделают. Не могу сказать, что немцы сильнее по составу, они, такое впечатление, больше тренированы в таком графике, больше привыкли к этому уровню сопротивления. Наши же выходят боязливо. И начинаем играть нагло мы почему-то только в тех играх, когда уже терять нечего.

Не знаю, что происходит с ЦСКА в матчах еврокубков. Играет в режиме максимального «респекта и уважухи» для соперников. У нас ровная, рабочая группа. И матч ПСВ – «МЮ» показал, что в этой группе нет фаворитов, им даже «МЮ» не является. Побеждает тот, кто в лучшем состоянии подошел к конкретной игре и кто в этом матче выдаст свой максимум. ЦСКА же, такое впечатление, как будто играл на ободах после тяжеленной игры с «Зенитом». Надо вырывать свое, так в Европе не играют», – считает Ловчев.