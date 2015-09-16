Мостовой: «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения»

Александр Мостовой считает, что Бывший полузащитник сборной Россиисчитает, что «Зенит» матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» не сможет рассчитывать даже на ничью.

«Очевидно, что «Зенит» ждет очень тяжелый матч.«Валенсия» мощно играет на своем поле. Спустя долгое время им удалось вернуться в Лигу чемпионов, поэтому не стоит сомневаться, что полный стадион погонит команду вперед. А «Зенит» сейчас испытывают большие трудности и в игре, и с составом, и с психологическим состоянием главного тренера. Учитывая все эти факторы, испанцы выглядят очевидными фаворитами. Поэтому «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения», – считает Мостовой.