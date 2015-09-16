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    • Мостовой: «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения»

    Мостовой: «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Зенит» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» не сможет рассчитывать даже на ничью.
    «Очевидно, что «Зенит» ждет очень тяжелый матч.«Валенсия» мощно играет на своем поле. Спустя долгое время им удалось вернуться в Лигу чемпионов, поэтому не стоит сомневаться, что полный стадион погонит команду вперед. А «Зенит» сейчас испытывают большие трудности и в игре, и с составом, и с психологическим состоянием главного тренера. Учитывая все эти факторы, испанцы выглядят очевидными фаворитами. Поэтому «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения», – считает Мостовой.

    Источник: Известия

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    16.09.2015 07:36
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    Комментарии (7)
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    neveldomha
    1442385750
    А не спеши ты нас хоронить..... Мостовой хватит ныть.
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    bentlly
    1442388987
    Пошёл ты на фик мостовой
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    СС Варяг
    1442391204
    Зенит в Испании не выигрывал. Реал, Вильреал, Малага, Атлетико спокойно переигрывали питерцев.
    Ответить
    KosSidFCZP
    1442395097
    Да сейчас ёпт ага!
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    Misha78
    1442397088
    Откуда столько уверенности, впереди 90 минут, посмотрим.
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    n272nm
    1442397318
    Мостовой все правильно сказал. За сие нужно поблагодарить тех, кто ратовал за ужесточение лимита. Про еврокубки российские клубы могут забыть. Мы теперь будем наслаждаться футболом уровня пердива, когда "здравствуй дерево" будет бороться за победу в чемпионате России. На этом весь российский футбол будет закончен. Про успешное выступление в Европе можно будет забыть. Потому что нельзя из букв Ж, О, П, А сложить слово СЧАСТЬЕ.
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    ologreds
    1694997164
    numo442510
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