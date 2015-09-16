Бубнов: «ЦСКА выглядел достойно, но не хватило свежести и резкости»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» — ЦСКА (1:0).

«Изначально думал, что ЦСКА на весь матч не хватит.«Вольфсбург» забил важный мяч в первом тайме, владел инициативой, вел игру, а в начале второго и вовсе «придушил» соперника. С учетом интенсивного графика армейцев и недавнего дерби с «Зенитом», казалось, немецкий клуб решит все вопросы заранее. Сил на 90 минут в итоге у москвичей хватило, но не свежести и резкости. Однако в той ситуации, в которой оказались красно-синие, они выглядели достойно.

Старт армейцев в основном турнире Лиги чемпионов по игре не вышел провальным, но с точки зрения борьбы за плей-офф это поражение может им сильно «аукнуться». – считает Бубнов.