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    • Бубнов: «ЦСКА выглядел достойно, но не хватило свежести и резкости»

    Бубнов: «ЦСКА выглядел достойно, но не хватило свежести и резкости»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург»ЦСКА (1:0).

    «Изначально думал, что ЦСКА на весь матч не хватит.«Вольфсбург» забил важный мяч в первом тайме, владел инициативой, вел игру, а в начале второго и вовсе «придушил» соперника. С учетом интенсивного графика армейцев и недавнего дерби с «Зенитом», казалось, немецкий клуб решит все вопросы заранее. Сил на 90 минут в итоге у москвичей хватило, но не свежести и резкости. Однако в той ситуации, в которой оказались красно-синие, они выглядели достойно.

    Старт армейцев в основном турнире Лиги чемпионов по игре не вышел провальным, но с точки зрения борьбы за плей-офф это поражение может им сильно «аукнуться». – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.09.2015 06:11
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    Комментарии (5)
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    Ver
    1442376239
    "Достойно проиграли", не пора ли уже начать говорить о том, что любое поражение-это не совсем достойно чемпиона России, мягко говоря, а тем более дрожь в ногах... в любой ситуации...
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    bu.dda
    1442378037
    А по-моему, вообще никак не выглядели. Ножки тряслись.
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    rad
    1442394961
    Буратиненко(он же Ерёменко)подвёл.за чем он в ЦСКА не понятно.
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    ologreds
    1694997164
    numo442503
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