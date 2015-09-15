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    Энрике считает «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что его команда может считаться фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Статус действующего победителя Лиги чемпионов — не давление, а определенный стимул. Мы знаем, что трудно выиграть Лигу чемпионов два раза подряд, знаем, что еще никто не делал этого. Если нас считают фаворитами чемпионата Испании, потому что мы победили в прошлом сезоне, то нас следует считать и фаворитом Лиги чемпионов. Хотя когда игра начинается, статус чемпиона не имеет никакого значения — каждый из 32 клубов хочет победить», — заявил Энрике.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2015 21:38
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    Комментарии (3)
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    Forint
    1442391138
    Очень предвзятое высказывание получается по заголовку - вырванному из контекста.
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    калач
    1442402785
    если выиграют сегодня, то и кубок возьмут
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    ologreds
    1694997166
    numo442479
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