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    Бальцаретти: «Этот год станет годом Итурбе»

    Директор «Ромы» Федерико Бальцаретти прокомментировал выступления нападающего Хуана Итурбе в текущем сезоне, а также поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я рад, что ему уже удалось забить гол. Он хотел остаться в клубе любой ценой, и сейчас он очень мотивирован. Я уверен, что этот год будет его годом – по разным мелочам можно понять, какой честью для него является носить футболку «Ромы».

    «Барселона» – великолепная команда без слабых мест. Нам нужно сыграть на 200 процентов, чтобы привезти домой хороший результат», – сказал итальянец.

    Источник: Football Italia

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    15.09.2015 15:16
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