РФС утвердил расписание матчей 1/16 финала Кубка России

На следующей неделе состоятся матчи 1/16 финала Кубка Росии. Девять игр пройдут 23 сентября, еще семь - 24 сентября.

23 сентября (среда)

12:00 "Байкал" (Иркутск) - ЦСКА (Москва)

12:00 "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Уфа" (Уфа)

15:00 "Волга" (Тверь) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

15:00 "Тамбов" (Тамбов) - "Крылья Советов" (Самара).

18:00 "Волга" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Москва)

18:00 "Носта" (Новотроицк) - "Терек" (Грозный)

"Шинник" (Ярославль) - "Кубань" (Краснодар)

"Торпедо" (Армавир) - "Локомотив" (Москва)

"Сокол" (Саратов) - "Анжи" (Махачкала)

24 сентября (четверг)

10:00 "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Рубин" (Казань)

15:00 "Зенит" (Ижевск) - "Краснодар" (Краснодар)

18:30 "Спартак" (Нальчик) - "Амкар" (Пермь)

19:00 "Химки" (Химки) - "Мордовия" (Саранск)

"Тосно" (Тосно) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)

"Локомотив" (Лиски) - "Динамо" (Москва)

"Енисей" (Красноярск) - "Урал" (Екатеринбург)

Время начала ряда встреч уточняется.