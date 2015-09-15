Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС утвердил расписание матчей 1/16 финала Кубка России

15 сентября 2015, 12:23
1

На следующей неделе состоятся матчи 1/16 финала Кубка Росии. Девять игр пройдут 23 сентября, еще семь - 24 сентября.

23 сентября (среда)

12:00 "Байкал" (Иркутск) - ЦСКА (Москва)

12:00 "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Уфа" (Уфа)

15:00 "Волга" (Тверь) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

15:00 "Тамбов" (Тамбов) - "Крылья Советов" (Самара).

18:00 "Волга" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Москва)

18:00 "Носта" (Новотроицк) - "Терек" (Грозный)

"Шинник" (Ярославль) - "Кубань" (Краснодар)

"Торпедо" (Армавир) - "Локомотив" (Москва)

"Сокол" (Саратов) - "Анжи" (Махачкала)

24 сентября (четверг)

10:00 "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Рубин" (Казань)

15:00 "Зенит" (Ижевск) - "Краснодар" (Краснодар)

18:30 "Спартак" (Нальчик) - "Амкар" (Пермь)

19:00 "Химки" (Химки) - "Мордовия" (Саранск)

"Тосно" (Тосно) - "Ростов" (Ростов-на-Дону)

"Локомотив" (Лиски) - "Динамо" (Москва)

"Енисей" (Красноярск) - "Урал" (Екатеринбург)

Время начала ряда встреч уточняется.

Источник: РФС
Россия. Кубок Россия ЦСКА Зенит Спартак Рубин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alek7183
1442319231
Удачи Уралу в Красноярске.
Ответить
Главные новости
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
1
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
1
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
7
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
5
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
8
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
4
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
9
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
Все новости
Все новости
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
Вчера, 12:18
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
Вчера, 09:10
7
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
5 августа
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
5 августа
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
5 августа
1
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
5 августа
9
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
5 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+