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    Россия вышла во второй раунд ЧМ-2015 среди бездомных

    Мужская сборная России заняла второе место в группе G на чемпионате мира среди бездомных и вышла во второй этап турнира.

    Наша команда показала неплохой результат, набрав в пяти играх 12 очков. Подопечные Александра Хачияна переиграли Северную Ирландию (3:1), Индию (6:5), Финляндию (7:5), Францию (3:2), уступив лишь голландцам (3:4).

    В следующей стадии в нашей группе будут Зимбабве, Чили, Аргентина, Намибия и Украина.

    Напомним, что действующими обладателями титула являются чилийцы, а наша команда становилась лучшей в 2006 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 12:08
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    Комментарии (15)
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    санкционный гусь
    1442310455
    жду шуток про зенит
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    Измайловский Кочегар
    1442311795
    Пусть лучше расскажут, откуда берутся бездомные.
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    Ver
    1442314923
    Интересно, кого считать бездомным...какой нибудь миллиардер живущий на собственной яхте, он ведь тоже по сути бомж...
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    CSKA №1
    1442314985
    БОМЖИ тащат!!!
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    mondm
    1442315119
    Дубль Зенита играл
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    B o O m
    1442315359
    Это так низко...проводить такие чемпионаты...вот я, например, типо бездомный, как я попаду на этот чемпионат, кто меня спонсирует?...всё это ложь...эти бездомные ничуть не хуже играют, чем профессионалы...и я не верю, что им жить негде...на ютубе загуглил и вижу их уровень...не могут они быть бездомными, живут же у кого-нибудь...
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    Chuyskiy Spartanec
    1442315912
    Боаш там??? :)
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    Igreks
    1442320077
    Скоро будет заголовок - росия чемпион мира среди бездомных))
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    BorisoW
    1442331585
    Бомжи рулят!
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    ologreds
    1694997170
    numo442422
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