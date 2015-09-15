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    • Видеотрансляция матча «Реал» – «Шахтер» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Реал» – «Шахтер» – на «Бомбардире»

    Донецкому «Шахтеру» предстоит очень сложный старт в Лиге чемпионов, на поле одного из главных претнедентов на победу в турнире. «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» расправляется со своими соперниками, которые не представляют топ-чемпионаты, с завидной регулярностью и легкостью. Тем более «горняки» за десять лет, кторые провел у руля команды Мирча Луческу, так и не научились играть с европейскими грандами на выезде.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Шахтер». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 11:52
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    Комментарии (4)
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    Axidan
    1442308934
    а какое качество трансляции? и не прирывается ли она? смогу я, заплатив деньги, насладиться игрой без всяких помех и сбоев, в высоком разрешении?
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    ologreds
    1694997170
    numo442421
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