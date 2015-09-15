Видеотрансляция матча «Реал» – «Шахтер» – на «Бомбардире»

Донецкому «Шахтеру» предстоит очень сложный старт в Лиге чемпионов, на поле одного из главных претнедентов на победу в турнире. «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» расправляется со своими соперниками, которые не представляют топ-чемпионаты, с завидной регулярностью и легкостью. Тем более «горняки» за десять лет, кторые провел у руля команды Мирча Луческу, так и не научились играть с европейскими грандами на выезде.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Шахтер». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45.