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    «Зенит» вылетел в Испанию на матч с «Валенсией»

    Сегодня утром «Зенит» отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов против «Валенсии», который состоится 16 сентября в 21:45. Главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш взял с собой на игру 20 футболистов, среди которых:

    Вратари Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Вячеслав Малафеев;

    Защитники Александр Анюков, Игорь Смольников, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

    Полузащитники Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, Дмитрий Богаев, Олег Шатов, Данни;

    Нападающие Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.09.2015 10:23
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    Комментарии (8)
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    PNZ1985
    1442302022
    ужас! корявый победитель карликов в старте..
    Ответить
    СС Варяг
    1442303798
    Ставлю 10 рублей на такой состав: Ладыгин Смольников-Нет
    у-Гарай-Кришито Гарсия-Витсель
    Халк-Дани-Шатов Дзюба
    Ответить
    n272nm
    1442305378
    Удачи нашим !
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    Kollljan
    1442306818
    Зенит, вперёд!
    Ответить
    БекаMax
    1442309620
    Зенит, вперёд
    Ответить
    AlexKane
    1442321449
    Уж в этом то матче Дзюба докажет всю свою звездность
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    Barcаman
    1442321943
    Валя на классе!
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    ologreds
    1694997170
    numo442415
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