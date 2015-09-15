«Зенит» вылетел в Испанию на матч с «Валенсией»

Сегодня утром «Зенит» отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов против «Валенсии», который состоится 16 сентября в 21:45. Главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш взял с собой на игру 20 футболистов, среди которых:

Вратари Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Вячеслав Малафеев;

Защитники Александр Анюков, Игорь Смольников, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

Полузащитники Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, Дмитрий Богаев, Олег Шатов, Данни;

Нападающие Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.