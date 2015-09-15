Сарсания: «Арсенал» хотел взять Кокорина в аренду, что не устроило «Динамо»

Главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания прокомментировал трансферные слухи вокруг перехода Александра Кокорина в английские клубы. По словам менеджера, «Вест Хэм» не делал официального предложения «Динамо».

– До предложения не дошло, был только интерес. Был вариант с арендой в «Арсенал», но он не устроил «Динамо».

– И как на это смотреть? Каждый же день, в принципе, Венгер зовет.

– Клуб понять можно. Игрок стоит серьезных денег, а здесь есть риск адаптации, риск травмы. Игрок для клуба ключевой, клуб решил, что игрок нужен самим. Потому что в случае аренды клуб не получит ни денег, ни игрока.

– Почему вдруг такой интерес, почему мы должны верить в «арсеналы»?

– Потому что игрок качественный. Форвардов на рынке мало, Кокорин известен давно по сборной, по «Динамо». Его европейские скауты знают давно. Имя громкое, репутация неплохая.

– Почему Кокорина не взял «Зенит»?

– У игрока было желание и оно осталось – уехать в английскую лигу.

– Почему бы «Арсеналу» его не взять по трансферу, а не по аренде?

– Есть предубеждение по россиянам – по их адаптации. У нас, кроме Дениса Черышева, который вырос в Испании, нет игроков в Европе в сильных клубах. Отсюда все и идет.

– Кто занимался делами Кокорина? Говорят, проходимцы.

– Никакие не проходимцы. Агент Кристоф Ютто, насколько знаю, получил авторизацию от «Динамо» на ведение переговоров по Кокорину. Он не представлял интересы игрока, это хороший европейский агент.

– Что Александр должен сделать до зимы, чтобы побороть предубеждение против русских?

– Играть хорошо. И потом, это была конкретная ситуация с «Арсеналом», они долго выбирают. Венгер колебался и решил сначала посмотреть через аренду. Но это уже «Динамо» не устроило.

– Вы говорили с Венгером?

– Да. Разговор был именно о Кокорине.