Сарсания: «Арсенал» хотел взять Кокорина в аренду, что не устроило «Динамо»

Главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания прокомментировал трансферные слухи вокруг перехода Александра Кокорина в английские клубы. По словам менеджера, «Вест Хэм» не делал официального предложения «Динамо».
– До предложения не дошло, был только интерес. Был вариант с арендой в «Арсенал», но он не устроил «Динамо».
– И как на это смотреть? Каждый же день, в принципе, Венгер зовет.
– Клуб понять можно. Игрок стоит серьезных денег, а здесь есть риск адаптации, риск травмы. Игрок для клуба ключевой, клуб решил, что игрок нужен самим. Потому что в случае аренды клуб не получит ни денег, ни игрока.
– Почему вдруг такой интерес, почему мы должны верить в «арсеналы»?
– Потому что игрок качественный. Форвардов на рынке мало, Кокорин известен давно по сборной, по «Динамо». Его европейские скауты знают давно. Имя громкое, репутация неплохая.
– Почему Кокорина не взял «Зенит»?
– У игрока было желание и оно осталось – уехать в английскую лигу.
– Почему бы «Арсеналу» его не взять по трансферу, а не по аренде?
– Есть предубеждение по россиянам – по их адаптации. У нас, кроме Дениса Черышева, который вырос в Испании, нет игроков в Европе в сильных клубах. Отсюда все и идет.
– Кто занимался делами Кокорина? Говорят, проходимцы.
– Никакие не проходимцы. Агент Кристоф Ютто, насколько знаю, получил авторизацию от «Динамо» на ведение переговоров по Кокорину. Он не представлял интересы игрока, это хороший европейский агент.
– Что Александр должен сделать до зимы, чтобы побороть предубеждение против русских?
– Играть хорошо. И потом, это была конкретная ситуация с «Арсеналом», они долго выбирают. Венгер колебался и решил сначала посмотреть через аренду. Но это уже «Динамо» не устроило.
– Вы говорили с Венгером?
– Да. Разговор был именно о Кокорине.