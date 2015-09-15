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    Перес чуть не выгнал Роналду из «Реала»

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду хотел уйти из клуба этим летом. Португальца расстроили слова президента «галактикос» Флорентино Переса, который сказал в адрес Роналду: «Ты должен обходить соперников, но не делаешь этого так, как раньше».

    Роналду оскорбили эти слова, после чего он связался со своим агентом Хорхе Мендесом и попросил того поднять вопрос о трансфере в другой клуб, сообщает El Confidencial.

    Напомним, Роналду в матче 3-го тура Примеры против «Эспаньола» отметился пента-триком. Форварду не хватает четырех голов, чтобы покорить отметку в 500 голов за карьеру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2015 09:32
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    Комментарии (5)
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    Hater gonna hate
    1442303495
    Кто придумывает эти заголовки?
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    3ton
    1442306847
    Легче упасть
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    tiamo_INTER
    1442311253
    Причем тут слово выгнал? Дайте пожизненный бан, но я скажу. Идиоти чтоли пишут новости??? Это уже не в первой...!!!
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    Killofwrath
    1442313397
    Такой пента-трик и сычев бы забил без проблем
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    ologreds
    1694997170
    numo442411
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