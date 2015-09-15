Перес чуть не выгнал Роналду из «Реала»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду хотел уйти из клуба этим летом. Португальца расстроили слова президента «галактикос» Флорентино Переса, который сказал в адрес Роналду: «Ты должен обходить соперников, но не делаешь этого так, как раньше».

Роналду оскорбили эти слова, после чего он связался со своим агентом Хорхе Мендесом и попросил того поднять вопрос о трансфере в другой клуб, сообщает El Confidencial.

Напомним, Роналду в матче 3-го тура Примеры против «Эспаньола» отметился пента-триком. Форварду не хватает четырех голов, чтобы покорить отметку в 500 голов за карьеру.