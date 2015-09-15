Президент «Рубина» надеется, что казанские болельщики вернутся на трибуны

Президент «Рубина» Ильсур Метшин поделился своими впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:1) в 8-м туре Премьер-лиги.

«Пришли болельщики, мы давно не видели на трибунах такое количество болельщиков у «Рубина». Спасибо им отдельное. Это настоящие болельщики, и они верят в команду. Спасибо нашей команде, которая показала открытый комбинационный результативный футбол. Мне очень приятно, что доверяют молодым игрокам. Рад за команду, она была одним целым, и было огромное желание победить. Теперь, надеемся, и болельщик вернется на трибуны, и наша удача вернется к нам», – заявил Метшин.

Отметим, матч «Рубин» – «Локомотив» посетили 17 987 зрителей.