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    • Президент «Рубина» надеется, что казанские болельщики вернутся на трибуны

    Президент «Рубина» надеется, что казанские болельщики вернутся на трибуны

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин поделился своими впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:1) в 8-м туре Премьер-лиги.

    «Пришли болельщики, мы давно не видели на трибунах такое количество болельщиков у «Рубина». Спасибо им отдельное. Это настоящие болельщики, и они верят в команду. Спасибо нашей команде, которая показала открытый комбинационный результативный футбол. Мне очень приятно, что доверяют молодым игрокам. Рад за команду, она была одним целым, и было огромное желание победить. Теперь, надеемся, и болельщик вернется на трибуны, и наша удача вернется к нам», – заявил Метшин.

    Отметим, матч «Рубин» – «Локомотив» посетили 17 987 зрителей.

    Источник: ФК «Рубин»

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    15.09.2015 08:51
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    Комментарии (2)
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    korkatovo
    1442299402
    вернемся, если будете играть на КАЗАНЬ АРЕНЕ
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    ologreds
    1694997171
    numo442408
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