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    Депай: «Играл за ПСВ десять лет, но свой гол отпраздную»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай обещает отпраздновать гол в ворота ПСВ, несмотря на продолжительные выступления в составе голландской команды.

    «Я играл здесь в течение десяти лет. Испытываешь особое чувства, когда противостоишь бывшим одноклубникам. Я многому научился здесь, но сейчас выступаю на совершенно ином уровне. Это совсем другой турнир. Если я выйду на поле, то меня будут обуревать особенные эмоции. Если забью, то буду праздновать, хотя и с большим уважением отношусь к ПСВ», – заявил Депай.

    Напомним, матч ПСВ – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 21:45.

    Источник: УЕФА

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    15.09.2015 08:33
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    green1999
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    перестраховался в хуёгости
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