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    Вандерсон: «У «Краснодара» большие шансы выйти из группы»

    Нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги Европы против дортмундской «Боруссии».

    «В Дортмунде прессинг со стороны трибун, безусловно, будет присутствовать, и нужно будет его выдержать, не теряя концентрации. Особенно сложными для нас, как мне кажется, будут отрезки в начале и в концовке игры.

    Уважаю всех соперников, которых нам определила жеребьевка. Но, тем не менее, считаю, что у нас большие шансы выйти в следующую стадию. Надо только верить в себя работать на тренировках, и все у нас получится», – заявил Вандерсон.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.09.2015 07:41
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    REDAT
    1442294765
    Удачи нашим "БЫКАМ" !Мы верим Вас ребята!!!!!!!!!!!!!
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    джон базелон
    1442304301
    Вперед!!
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    ologreds
    1694997172
    numo442403
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