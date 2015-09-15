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    • Ван Гаал: «Не знаю, можем ли мы выступать на уровне Лиги чемпионов»

    Ван Гаал: «Не знаю, можем ли мы выступать на уровне Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими мыслями в преддверии матча первого тура Лиги чемпионов против ПСВ.

    «Думаю, фанаты должны видеть, как «МЮ» борется за каждый шанс, но мы должны показать на поле, способны ли выигрывать на самом высоком уровне. Это вызов для нас», – говорит ван Гаал.

    По мнению ван Гаала, Лига чемпионов является боле серьезным турниром, чем АПЛ.

    «В прошлом году мы стали четвертыми в АПЛ и отобрались в Лигу чемпионов, что и было нашей целью. Но теперь нам предстоит показать, можем ли мы выступать на этом уровне, и этого я не знаю. Подождем и увидим. Я думаю, что Лига чемпионов – это более высокая по сравнению с АПЛ ступень, но возможно, это и не так».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.09.2015 01:20
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1442290733
    Как всегда ересь,ересь,ересь!Хотя бы не нел,что мы наверное из группы не выйдем,но надо смотреть вперед,мы развиваемся и т.д.Уберите его из МЮ!
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    nick125
    1442306639
    Как всегда что на соккере, что здесь в заголовке одно, в тексте новости совершенно другое.
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    El_Chori
    1442339021
    ППЦ... Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу такие слова от тренера МЮ
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    ologreds
    1694997172
    numo442395
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