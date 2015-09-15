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    Билич: «Болельщики могут сходить в паб и выпить»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал победу своих подопечных в матче пятого тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0). Этот результат поднял «молотобойцев» на пятое место в турнирной таблице.

    «Мы полностью заслужили победу. Мы были лучше с самого начала и забивали тогда, когда это нужно было. Потом «Ньюкасл» стал прессинговать, а мы начали играть глубже. Я очень доволен нашей игрой во второй половине: мы правильно распоряжались мячом и здорово контратаковали. Я не ставил перед игроками задачу попасть в десятку, и не знаю, закончим ли мы сезон на пятом месте или на 15-м. Важно, что мы одержали домашнюю победу, и болельщики могут пойти в паб и выпить», – считает Билич.

    Также Билич отметил Димитри Пайе, который сделал в этом матче дубль.

    «Сегодня мы получили еще одно доказательство удачной работы — Пайе оформил дубль. Я хотел его подписать сразу же, как пришел в «Вест Хэм», и уже через пять дней мы его получили. Я не мог в это поверить. Такие футболисты делают своих партнеров лучше».

    Источник: Skysports

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    15.09.2015 00:51
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    Комментарии (2)
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    астраханец
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    Только в нашей стране ц талантливых тренеров проблемы...
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