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    • Дзагоев: «Если сыграем агрессивно и быстро, то добьемся победы»

    Дзагоев: «Если сыграем агрессивно и быстро, то добьемся победы»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал предстоящую встречу Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». Футболист считает, что залогом успеха для москвичей станут скорость и напор.

    «Если мы сыграем в свою игру – агрессивную и быструю, то победа будет за нами», – говорит Дзагоев.

    Также полузащитник вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов, который пришелся как раз на матч с «Вольфсбургом» в сезоне-2009/10.

    «Прекрасно помню этот матч. Это был мой дебют. Первый тайм тогда нам не удался, мы пропустили два быстрых гола, но во втором тайме вроде исправили ситуацию, хотя и не смогли дожать. Где-то не подфартило, но в целом нормальный матч провели».

    Кроме того, Дзагоев сказал, что в случае необходимости готов пробить пенальти, хотя его последняя попытка в игре с «Зенитом» (2:2) была неудачной.

    «Если главный тренер доверит, то, думаю, еще раз подойду. Можно сказать, что это был ключевой эпизод в этом матче. Забивай, и при счете 3:1, я думаю, мы бы не упустили эту победу. Но мы и так вели и могли добиться победы. Что-то в конце упустили, может, концентрации не хватило».

    Источник: Р-Спорт

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    14.09.2015 23:06
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    Комментарии (2)
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