Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» рассматривала Смольникова в качестве замены Алвесу

    «Барселона» рассматривала Смольникова в качестве замены Алвесу

    Футбольный агент Олег Шигаев, который представляет интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал, что его подопечным интересовалась «Барселона».

    «Барселона» следила за Игорем Смольниковым, он был в списке потенциальных правых защитников команды. Испанцы искали замену Дани Алвесу — человеку 32 года, и он уже далеко не тот, что прежде, да и по контракту на тот момент не было известно. Они выбирали между Игорем, Лукашем Пищеком, Фабиньо из «Монако» и Данило, но его вовремя успел подписать «Реал», и Алейшем Видалем, на которого в конечном итоге и сделали ставку. Правда, пока у него травма — он вернется зимой. К тому же Дани Алвес остался в команде. Есть интерес у дортмундской «Боруссии», ведь Пищек уже не молод, ему 30. Пристально следят за Игорем и «Милан» с мадридским «Атлетико», – говорит агент.

    Также Шигаев поведал о том, при каких условиях Смольников все-таки сможет перейти в топ-клуб.

    «Для переезда в европейский топ-клуб Игорю необходимо отыграть на своем уровне Лигу чемпионов и чемпионат Европы во Франции (если отберемся), желательно с хорошим результатом клуба и сборной (1/4 и выход из группы соответственно). Сейчас самый возраст, чтобы уезжать. У него есть желание попробовать себя в Европе».

    По словам агента, успехи Смольникова связаны струдолюбием.

    «Высокого уровня игры, который сейчас демонстрирует Смольников, он добился серьезным подходом к делу и трудолюбием. Многие водку пили в той же «Чите», а он пахал и пахал. Вот и результат: сейчас один из лучших футболистов в стране. При этом полностью потенциал его не раскрыт, может и еще лучше. Перейдя в «Зенит», Игорь выходит на совершенно иной уровень мастерства, при этом прогрессируя от игры к игре».

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Arhadiavol
    1442261207
    Не уедет. Хотя хотелось бы. Классный защитник
    Ответить
    CSKA471
    1442264670
    Согласен, старание на лицо!
    Ответить
    астраханец
    1442275189
    то что пашет на поле это факт. Он вообще молодец
    Ответить
    Дагыстанец
    1442286106
    Хаха))))))
    Ответить
    LOKOShamilLOKO
    1442290695
    Он конечно играет счас очень не плохо но скорее всего имели виду в Фифа карьеру когда играли))
    Ответить
    Barsuk52
    1442298991
    смех
    Ответить
    Djazzz
    1442302204
    Смольников красава,удачи в дальнейшем
    Ответить
    ologreds
    1694997172
    numo442381
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+