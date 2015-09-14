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    Гордеев: « Вышли игроки, которые долго восстанавливались»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал поражение своей команды в матче восьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). По мнению наставника, «Мордовия» вышла на игру несобранной.

    «Немного поосторожничали в первом тайме. Это связано с несобранностью. Были подходы. Не могу сказать, что все не получилось. Мы обязаны прибавлять. Были и положительные моменты. В концовке нашли в себе силы, но не смогли забить», – сказал Гордеев.

    Специалист считает, что не допустил ошибок при выборе стартового состава.

    «Вышли игроки, которые долго восстанавливались. Не думаю, что мы не угадали с составом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2015 21:30
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