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    РФПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Мордовию»

    Завершилась последняя встреча восьмого тура РФПЛ, в которой «Крылья Советов» принимали «Мордовию».

    Исход противостояния решил гол Габулова на 30-й минуте – 1:0, и «Крылья» взлетают с восьмой позиции на пятую, а «Мордовия» остается на 12-м месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур.

    Крылья Советов (Самара) – Мордовия (Саранск) 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Габулов, 30.

    Крылья Советов: Конюхов, Бато, Надсон, Бурлак, Таранов, Цаллагов, Габулов (Чочиев, 90+2), Померко, Молло (Симайс, 85), Драгун, Корниленко.

    Мордовия: Ревишвили, Гапон, Перендиа, Рыков, Шитов, Власов, Стеванович, Иванов (Джало, 59), Ле Талллек (Шипицын, 81), Мухаметшин (Сысуев, 68), Луценко.

    Предупреждения: Надсон, 50; Стеванович, 71

    Судья: Алексей Матюнин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 20:23
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    Комментарии (5)
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    Sviro
    1442251492
    Ну, и ладушки!
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    Спартак-воин
    1442251996
    Откуда взялся этот зверь Молло ?! Честное слово впечатляет француз. Поздравляю Крылья с такой находкой.
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    green1999
    1442252689
    главное, чтобы спартак/зенит не купил
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    Нигелист
    1442254143
    Пока все неплохо, но будем дальше посмотреть.
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    ologreds
    1694997174
    numo442365
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