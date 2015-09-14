РФПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Мордовию»

Завершилась последняя встреча восьмого тура РФПЛ, в которой «Крылья Советов» принимали «Мордовию».

Исход противостояния решил гол Габулова на 30-й минуте – 1:0, и «Крылья» взлетают с восьмой позиции на пятую, а «Мордовия» остается на 12-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур.

Крылья Советов (Самара) – Мордовия (Саранск) 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Габулов, 30.

Крылья Советов: Конюхов, Бато, Надсон, Бурлак, Таранов, Цаллагов, Габулов (Чочиев, 90+2), Померко, Молло (Симайс, 85), Драгун, Корниленко.

Мордовия: Ревишвили, Гапон, Перендиа, Рыков, Шитов, Власов, Стеванович, Иванов (Джало, 59), Ле Талллек (Шипицын, 81), Мухаметшин (Сысуев, 68), Луценко.

Предупреждения: Надсон, 50; Стеванович, 71

Судья: Алексей Матюнин.