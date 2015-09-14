Мата: «ПСВ имеет для европейского футбола историческое значение»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказал свое мнение о сопернике манкунианцев по первому туру группового этапа Лиги чемпионов – голландском ПСВ.

«Мы с нетерпением ждем начала Лиги чемпионов и понимаем, что очень важно удачно стартовать. ПСВ – один из тех клубов, что имеют для европейского футбола историческое значение, пусть он и не выходил в групповой этап в последнее время», – считает Мата.

Футболист вспомнил игровую карьеру нынешнего тренера голландцев Филлипа Коку.

«Я помню, как смотрел на Филлипа Коку, когда он был еще игроком, а не тренером. Сейчас он отлично работает с ПСВ. В текущем сезоне команда еще не потерпела ни одного поражения».

Также Мата прокомментировал то обстоятельство, что нападающему «МЮ» Мемфису Депаю предстоит сыграть против своего бывшего клуба.

«Матч с ПСВ будет особенным для Депая. Это напоминает то, как мне пришлось играть против «Валенсии» через несколько месяцев после перехода в «Челси».