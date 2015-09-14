Поклонник «Ливерпуля» предлагает другим болельщикам собрать денег на неустойку Роджерсу

Фанат «Ливерпуля» открыл сбор средств на отставку главного тренера команды Брендана Роджерса. По мнению автора этой инициативы, десяти миллионов евро должно хватить на то, чтобы покрыть все издержки за досрочное расторжение контракта с наставником.

«Болельщики уже отчаялись дождаться увольнения Роджерса и готовы сами оплатить ему неустойку. Его время истекло. Надоело смотреть на этот скучный футбол и непонятные трансферы», – написал фанат.

Роджерс работает главным тренером «Ливерпуля» с 2012 года. На сегодняшний день клуб находится на девятой позиции в АПЛ.