Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Поклонник «Ливерпуля» предлагает другим болельщикам собрать денег на неустойку Роджерсу

    Поклонник «Ливерпуля» предлагает другим болельщикам собрать денег на неустойку Роджерсу

    Фанат «Ливерпуля» открыл сбор средств на отставку главного тренера команды Брендана Роджерса. По мнению автора этой инициативы, десяти миллионов евро должно хватить на то, чтобы покрыть все издержки за досрочное расторжение контракта с наставником.

    «Болельщики уже отчаялись дождаться увольнения Роджерса и готовы сами оплатить ему неустойку. Его время истекло. Надоело смотреть на этот скучный футбол и непонятные трансферы», – написал фанат.

    Роджерс работает главным тренером «Ливерпуля» с 2012 года. На сегодняшний день клуб находится на девятой позиции в АПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тони Монтана
    1442251106
    2ое место как-то заняли...
    Ответить
    джон базелон
    1442252393
    Может и нормальный он тренер,но вот трансферы вообще не его это!!!!!
    Ответить
    Garrincha58
    1442260819
    надо в Питере открыть счет на неустойку АВБ лично бы 100руб. пожертвовал
    Ответить
    jotun
    1442300483
    Пинка под зад должно хватьть :)
    Ответить
    ologreds
    1694997174
    numo442361
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+