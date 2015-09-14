Бенальо: «Мне все равно, кто забьет ЦСКА три мяча»

Голкипер «Вольфсбурга» Диего Бенальо побеседовал с журналистами о предстоящей встрече с ЦСКА в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Команды уже играли между собой ранее, и голкиперу «волков» из тех матчей запомнился хет-трик Графите.

«С того сезона, когда мы играли против ЦСКА, много времени прошло. Уже почти ничего не помню. Только вопросы журналистов помогают. Хорошо отложилось в памяти лишь то, что Графите сделал хет-трик», – говорит футболист.

По его мнению, для выхода из группы «Вольфсбургу» понадобиться как минимум двухочковый отрыв от ЦСКА.

«Чтобы выйти из группы, нам надо набрать на два очка больше, чем ЦСКА. В 2009 году мы были командой-сюрпризом, сенсационно выиграв Бундеслигу. А теперь «Вольфсбург» стал стабильнее и опытнее. Мы работали несколько лет, чтобы создать настоящую команду».

Бенальо надеется, что кто-то из футболистов немецкого клуба сможет повторить достижение Графите, которого уже нет в команде.

«Мне все равно, кто забьет три мяча. Главное, чтобы забили».