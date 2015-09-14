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    Бенальо: «Мне все равно, кто забьет ЦСКА три мяча»

    Голкипер «Вольфсбурга» Диего Бенальо побеседовал с журналистами о предстоящей встрече с ЦСКА в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Команды уже играли между собой ранее, и голкиперу «волков» из тех матчей запомнился хет-трик Графите.

    «С того сезона, когда мы играли против ЦСКА, много времени прошло. Уже почти ничего не помню. Только вопросы журналистов помогают. Хорошо отложилось в памяти лишь то, что Графите сделал хет-трик», – говорит футболист.

    По его мнению, для выхода из группы «Вольфсбургу» понадобиться как минимум двухочковый отрыв от ЦСКА.

    «Чтобы выйти из группы, нам надо набрать на два очка больше, чем ЦСКА. В 2009 году мы были командой-сюрпризом, сенсационно выиграв Бундеслигу. А теперь «Вольфсбург» стал стабильнее и опытнее. Мы работали несколько лет, чтобы создать настоящую команду».

    Бенальо надеется, что кто-то из футболистов немецкого клуба сможет повторить достижение Графите, которого уже нет в команде.

    «Мне все равно, кто забьет три мяча. Главное, чтобы забили».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2015 19:15
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    Комментарии (5)
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    Alek7183
    1442248760
    Ха, а если это будет Муса )))
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    Kollljan
    1442252519
    Однозначно, немцы порвут ЦСКА.
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    красноярец
    1442253326
    а мне всё равно кто у нас сможет забить три мяча.
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    amg063
    1442256633
    ЦСКА просто так не сдастся .
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    ologreds
    1694997174
    numo442360
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