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    Моуринью после матча с «Эвертоном» поругался с Мартинесом

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после поражения в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» (1:3) поругался со своим коллегой из мерсисайдского клуба Роберто Мартинесом.

    Португалец был возмущен , что ему пришлось долго ждать, пока Мартинес закончит свою послематчевую пресс-конференцию. Моуринью попросил коллегу в следующий раз приглашать его к журналистам первым, поскольку гостевой команде нужно уезжать, на что испанец ответил, что не контролирует данную ситуацию. После этого наставник «аристократов» применил нецензурную лексику.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.09.2015 12:36
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1442223600
    Царь в гневн
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    talgatnurzhanov2006
    1442224144
    надо было ему еще и по башке настучать этому испашке.
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    89388900185
    1442238638
    Прав Моур дебил журналист
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    Андрей Мисюк
    1442256795
    Как уже достал этот МАУР-ЦАРЬ всего мира. То врача команды обозвал, то с Мартинесом применил нецензурную лексику. Когда ж ему уже в голову мяч прилетит??? Кто ж ему уже в бубен-то настучит??? ДОСТАЛ ПРОСТО - ГЕРОЙ МИРА!!!
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    dolf666
    1442298949
    ЛОХ - это судьба
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    ologreds
    1694997176
    numo442322
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