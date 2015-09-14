Моуринью после матча с «Эвертоном» поругался с Мартинесом

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после поражения в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» (1:3) поругался со своим коллегой из мерсисайдского клуба Роберто Мартинесом.

Португалец был возмущен , что ему пришлось долго ждать, пока Мартинес закончит свою послематчевую пресс-конференцию. Моуринью попросил коллегу в следующий раз приглашать его к журналистам первым, поскольку гостевой команде нужно уезжать, на что испанец ответил, что не контролирует данную ситуацию. После этого наставник «аристократов» применил нецензурную лексику.