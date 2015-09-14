Видеотрансляция матча «Крылья Советов» – «Мордовия» – на «Бомбардире»

В Самаре в понедельник завершится восьмой тур российской Премьер-лиги матчем между «Крыльями Советов« и «Мордовией«. Команды подходят к этой встрече примерно с одинаковым очковым багажом. Правда, самарцы имеют на своем счету на три очка больше, что должно стать дополнительной мотивацией для гостевой команды. Однако, «Крылья» вряд ли сдадутся без боя: в случае победы они взлетят на пятую строчку в турнирной таблице, вплотную приблизившись к зоне еврокубков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Мордовия». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:30, не пропустите!