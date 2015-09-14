Мини-футбол. «Газпром– ЮГРА» определил состав на Кубок УЕФА

«Газпром-ЮГРА» определил 16 игроков для участия в Основном раунде Кубка УЕФА. Напомним, исторический дебют клуба в евротурнире запланирован на начало октября. Югорчане отправятся на Кипр, где сразятся с местным «АПОЭЛем», грузинским «Джорджианс» и французским «Кремлен Бисетр».

Команды, занявшие первые два места, продолжат борьбу в Элином раунде (ноябрь 2015). Календарь матчей группы 1 выглядит следующим образом:

Заявка клуба «Газпром-ЮГРА»:

Вратари: Звиад Купатадзе, Сергей Слемзин, Артем Шавченко

Полевые игроки: Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Эдер, Андрей Афанасьев, Марсенио, Янар Асадов, Робиньо, Иван Чишкала, Артем Ниязов, Катата, Даниил Давыдов, Иван Сигнев.

«Газпром– ЮГРА « выступит в Кубке УЕФА на правах чемпиона России – в прошлом сезоне впервые в своей истории подопечные бразильского специалиста Кака выиграли золотые медали Суперлиги. Югорчане – шестой клуб от нашей страны в главном клубном состязании Европы. Ранее честь триколора в этом турнире защищали «Спартак», «Норильский никель», «Динамо», «Синара» и «Дина».

Кубок УЕФА. Основной раунд. Группа 1. Никосия (Кипр)

1 октября

18:00 (местн.) АПОЭЛ (Кипр) – «Джорджианс» (Грузия)

20:30 (местн.) «Газпром– ЮГРА» (Россия) – «Кремлен Бисетр» (Франция)

2 октября

18:00 «Джорджианс» – «Газпром– ЮГРА»

20:30 АПОЭЛ – «Кремлен Бисетр»

4 октября

16:30 «Кремлен Бисетр» – «Джорджианс»

19:00 «Газпром– ЮГРА» – АПОЭЛ