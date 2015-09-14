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    • Мини-футбол. «Газпром– ЮГРА» определил состав на Кубок УЕФА

    Мини-футбол. «Газпром– ЮГРА» определил состав на Кубок УЕФА

    «Газпром-ЮГРА» определил 16 игроков для участия в Основном раунде Кубка УЕФА. Напомним, исторический дебют клуба в евротурнире запланирован на начало октября. Югорчане отправятся на Кипр, где сразятся с местным «АПОЭЛем», грузинским «Джорджианс» и французским «Кремлен Бисетр».

    Команды, занявшие первые два места, продолжат борьбу в Элином раунде (ноябрь 2015). Календарь матчей группы 1 выглядит следующим образом:

    Заявка клуба «Газпром-ЮГРА»:

    Вратари: Звиад Купатадзе, Сергей Слемзин, Артем Шавченко

    Полевые игроки: Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Эдер, Андрей Афанасьев, Марсенио, Янар Асадов, Робиньо, Иван Чишкала, Артем Ниязов, Катата, Даниил Давыдов, Иван Сигнев.

    «Газпром– ЮГРА « выступит в Кубке УЕФА на правах чемпиона России – в прошлом сезоне впервые в своей истории подопечные бразильского специалиста Кака выиграли золотые медали Суперлиги. Югорчане – шестой клуб от нашей страны в главном клубном состязании Европы. Ранее честь триколора в этом турнире защищали «Спартак», «Норильский никель», «Динамо», «Синара» и «Дина».

    Кубок УЕФА. Основной раунд. Группа 1. Никосия (Кипр)

    1 октября

    18:00 (местн.) АПОЭЛ (Кипр) – «Джорджианс» (Грузия)

    20:30 (местн.) «Газпром– ЮГРА» (Россия) – «Кремлен Бисетр» (Франция)

    2 октября

    18:00 «Джорджианс» – «Газпром– ЮГРА»

    20:30 АПОЭЛ – «Кремлен Бисетр»

    4 октября

    16:30 «Кремлен Бисетр» – «Джорджианс»

    19:00 «Газпром– ЮГРА» – АПОЭЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 11:16
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