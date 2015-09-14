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    Писарев: «Динамо» будет терять очки»

    Спортивный директор РФС Николай Писарев считает поражение «Динамо« в матче 8-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром« (0:4) вполне закономерным, учитывая проблемы с составом у москвичей.

    «Когда я взглянул на состав «Динамо» перед матчем, то заметил, что на поле половина команды выйдет игроков 95-ого, 94-ого года рождения. Это, наверное, много. Можно одного, двух человек выпустить. Но когда у тебя половина команды... Плюс я посмотрел скамейку запасных: ну, реально некем усилить игру. Выход того же Живоглядова на позицию опорного, который вчера отыграл полный матч за дублирующий состав, говорит о том, что у «Динамо» серьезные кадровые проблемы. Я думаю, этот результат, победа «Краснодара», закономерен.

    Я думаю, что со временем молодые игроки наберут опыта. Но пока что «Динамо» будет терять очки», – считает Писарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.09.2015 07:53
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