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    Иванович: «Челси» должен проснуться»

    Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович высказал мнение о том, как команде выйти из игрового кризиса.

    «Нам нужно одержать одну большую победу, чтобы вернуть все в прежнее русло, – сказал сербский игрок обороны. – Мы не играем так плохо, как это демонстрируют наши результаты, нужно скорее проснуться. Сейчас мы расплачиваемся за все прежние ошибки. Исправить это можно только работой, тщательной подготовкой к каждому следюущему матчу, и игрой так, будто это финал».

    Напомним, на данный момент в активе синих лишь четыре очка в турнирной таблице английской премьер-лиги, в которой клуб занимает 17-е место.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2015 22:52
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