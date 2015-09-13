Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Новосельцев, скорее всего, не сыграет с «Анжи»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев с большой долей вероятности не сможет помочь команде в предстоящем матче 9-го тура чемпионата России против «Анжи».

    «У меня перелом двух костей правой руки со смещением. Это случилось ориентировочно на 20-й минуте матча со «Спартаком» в столкновении с Сосланом Джанаевым. Далее мне сделали обезболивающий укол и замотали руку, – сказал Новосельцев. – Я пока остался в Москве, поскольку у нас в понедельник выходной. По приезду в Ростов с докторами обговорим степень повреждения. Доктор, который наложил мне гипс в Москве, сказал, что кости будут срастаться три-четыре недели, но играть в любом случае можно будет. Но я думаю, что это случится чуть-чуть попозже, чтобы кости хоть чуть-чуть срослись. Так что я предполагаю, что пропущу матч с «Анжи». Но точно уже скажут врачи».

    Напомним, в итоге «Ростов» уступил «Спартаку» со счетом 0:1.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2015 22:14
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Barsuk52
    1442213365
    здороья
    Ответить
    ologreds
    1694997180
    numo442277
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+