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    Кобелев: «Мне стыдно, надо просить прощения у болельщиков»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о причинах неудачи команды в матче 8-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    «Мне стыдно, надо просить прощения у болельщиков. Но такие игры бывают. Несмотря на такой счет разгромный и концовку, моменты в игре были разные. После первого пропущенного мяча мы собрались, выровняли игру. Но затем мы, можно сказать, сами себе забили, такое случается с нами. Затем мы имели хорошие моменты, могли тоже забить. А в конце матча наши молодые ребята подустали. В целом «Краснодар» был предпочтительнее нас», – сказал Кобелев.

    Напомним, в итоге «Динамо» уступило со счетом 0:4.

    Источник: Р-Спорт

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    13.09.2015 19:16
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