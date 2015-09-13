Кобелев: «Мне стыдно, надо просить прощения у болельщиков»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о причинах неудачи команды в матче 8-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Мне стыдно, надо просить прощения у болельщиков. Но такие игры бывают. Несмотря на такой счет разгромный и концовку, моменты в игре были разные. После первого пропущенного мяча мы собрались, выровняли игру. Но затем мы, можно сказать, сами себе забили, такое случается с нами. Затем мы имели хорошие моменты, могли тоже забить. А в конце матча наши молодые ребята подустали. В целом «Краснодар» был предпочтительнее нас», – сказал Кобелев.

Напомним, в итоге «Динамо» уступило со счетом 0:4.