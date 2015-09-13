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    РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Динамо»

    «Краснодар» неудачно начал чемпионат, в то время как «Динамо» после «распродажи» легионеров выглядело лучше, чем многие ожидали. Но сегодняшний матч расставил все по своим местам: «быки» забили четыре безответных мяча в ворота бело-голубых, которым остается лишь сетовать на травмы и дисквалификации.
    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур
    Краснодар – Динамо (Москва) – 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча Видео
    Голы: 1:0 — Лаборде, 11; 2:0 — Мамаев, 41; 3:0 — Ахмедов, 71; 4:0 — Мамаев, 90+1.
    Краснодар: Синицын, Петров, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский (Каборе, 57), Мамаев, Ахмедов, Лаборде (Перейра, 66), Быстров (Марков, 77), Смолов.
    Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Денисов, Зобнин (Кузьмин, 72), Левин (Живоглядов, 84), Ионов, Ташаев, Погребняк.
    Предупреждения: Газинский, 32; Смолов, 37; Погребняк, 73.
    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 18:21
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    Комментарии (19)
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    LOKOShamilLOKO
    1442158434
    Краснодар молодцы с победой. Динамо жалко такого поражение не заслужили но и на другое у них не было сил, Динамо пора на ноги вставать это не дело... Краснодар с победой
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    Sergius83
    1442158770
    мда , как бы в первую лигу не вылетить
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    Kafan7
    1442159937
    Виноват не лимит, а окучевание нашим баблом клубы. Типо ВТБ24, РЖД и Газпром. ГосДеньги извратили, что Зенит, что Динамо, возможно в меньшей степени страдает Локо, но там тоже скандальчик будет. Динамо уже поплатилось, вот и весь результат.
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    Профик1986
    1442163177
    УРА!!!!!!!!!
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    REDAT
    1442167386
    Наших "БЫКОВ" с победой!!!!!!!!!!!
    Ответить
    bentlly
    1442168234
    Вот это гоооллллл из Ахмедов просто шедевр
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    bentlly
    1442168276
    Молодце ребята и удача
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    bu.dda
    1442175397
    Очень нравится Краснодар. Приятно смотреть. Образец для наших клубов. Поздравляю!
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    tiamo_INTER
    1442205253
    Молодец Одил! Краснодар давай уже рви всех!
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    ologreds
    1694997182
    numo442255
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