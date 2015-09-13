Аленичев: «Посчитал, что защитники будут более полезны»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев пояснил, почему в матче с «Ростовом» (1:0) завершали игру семь защитников.

«Предвосхищая ваши вопросы об оборонительном футболе во втором тайме, сразу объясню, что проблемы с атакующей группой игроков у нас действительно возникли – Зе Луиш по семейным обстоятельствам остался дома и не прибыл в расположение команды, повреждение получил Джано…



В принципе, мог выпустить и Озбилиза, но мы ожидали много навесных передач вперед от «Ростова» и посчитали, что оборонительные футболисты в данной ситуации окажутся более полезными», — заявил Аленичев.