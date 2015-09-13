Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Аленичев: «Посчитал, что защитники будут более полезны»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев пояснил, почему в матче с «Ростовом» (1:0) завершали игру семь защитников.

    «Предвосхищая ваши вопросы об оборонительном футболе во втором тайме, сразу объясню, что проблемы с атакующей группой игроков у нас действительно возникли – Зе Луиш по семейным обстоятельствам остался дома и не прибыл в расположение команды, повреждение получил Джано…

    В принципе, мог выпустить и Озбилиза, но мы ожидали много навесных передач вперед от «Ростова» и посчитали, что оборонительные футболисты в данной ситуации окажутся более полезными», — заявил Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2015 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Диктор
    1442153557
    Как бы там не было-а тактика себя оправдала.Результат на табло.
    Ответить
    Serjoga
    1442158551
    17 августа 2014 ЦСКА-Спартак 0:1 (липовый пенальти) Главный судья Безбородов. 13 сентября 2015 Спартак-Ростов 1:0 (не назначен пенальти за подножку на Бухарове) Главный судья Безбородов. В обоих матчах судья подарил победу Спартаку! Не стоит ли задуматься о честности и порядочности данного арбитра? Так Спартак чемпионом станет "заушным"!
    Ответить
    ologreds
    1694997182
    numo442246
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+