Стрепетов: «Судья должен был поставить пенальти в ворота ЦСКА и удалить Дзюбу»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Стрепетов оценил эпизод в штрафной ЦСКА во время матча восьмого тура РФПЛ с командой из Санкт-Петербурга (2:2), когда форвард гостей Артем Дзюба получил желтуюкарточку за удар локтем защитника армейцев Сергея Игнашевича.

«Здесь Виталий Мешков неправильно выбрал позицию и не видел эпизод. Видно, что Игнашевич старался борцовскими приeмами уложить Дзюбу на лопатки в штрафной. Но при этом также видно, что Артме откровенно ударил в лицо защитника ЦСКА. Получается, что у нас Виллаш-Боашу дают шесть матчей дисквалификации за лeгкий толчок, а Дзюба получает желтую карточку за очень жесткий удар в лицо. В этом моменте судья должен был давать жeлтую карточку Игнашевичу, назначать пенальти в ворота ЦСКА и удалять с поля Артема Дзюбу. Думаю, этот эпизод ещe будет поднят на заседании судейского комитета»,– считает Стрепетов.