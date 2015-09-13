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    Ловчев: «Считаю, что Слуцкий выиграл матч»

    Эксперт Евгений Ловчев считает, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий тактически переиграл своего соперника в матче восьмого тура РФПЛ с «Зенитом« (2:2), однако армейцы потеряли очки из-за индивидуальных ошибок.

    «Конечно, не попрешь против табло. Но считаю, что этот матч выиграл Слуцкий. Это очень приятно осознавать – наш российский тренер уверенно, можно сказать, на классе выигрывал этот матч. ЦСКА был, как робот, – все выверено, нет ничего лишнего, каждый знает свой маневр. Гол Думбия забил просто шикарный, передачки там шли просто ну высший класс. Не было такого, чтобы кто-то тянул на себя, каждый вписан в игру и делает то, что отработано.

    Почему потеряли очки? Можно поискать индивидуальные ошибки во втором случае, когда неправильно выстроили линию, но Смольников сейчас в большом порядке и очень здорово чувствует момент, когда надо рвануть за спину – просто умница парень. Ну и склонен поискать тут неигровые причины: если вы во многих матчах вырываете победы в самой концовке, будьте готовы к тому, что и вам тоже в этой концовке забьют», – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 08:16
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    Комментарии (14)
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    n272nm
    1442127024
    Ахахаха :))) Ловчев не разбирается в футболе, от слова совсем. Если бы судейство было адекватным, в ворота ЦСКА было бы поставлено два стопудовых пенальти. При этом не нужно забывать, что первый гол Зенит забил сам себе. Не случись этого несчастного случая, ЦСКА не наиграл бы даже на ничью. Это я не говорю о том, что свинье не стоит комментировать другие клубы, особенно Зенит и ЦСКА. О своем хлеве нужно переживать.
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    Диктор
    1442127206
    Глупое мнение-основанное лишь на жоп-олиз-стве нового главного тренера сборной.В чем обыграл? Отбросьте первый автогол, и кони в полной жо-пе,хотя первый тайм и провели намного сильнее.
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    Зенит 2015
    1442130255
    Во ляпнул, то! ЦСКА еле еле от поражения, с помощью судеек, отскочил, а Ловчёв о классе игроков говорит. Каких? Костолома Вермблюма, или балабола Дзагоева? Игроки в ЦСКА неплохие, но никак не выше классом игроков Зенита.
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    Зенит 2015
    1442130350
    А Николас Ломбертс гол тоже на классе игроков ЦСКА забил?
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    alp
    1442134883
    первые минут 15 кони плющили Зенит как хотели. у Зенита было полностью разобранное состояние и настроение близкое к панике. забей цска еще один гол в начале 1 тайма и все, Зенит бы игру не вытащил. И это все - провал боаша. как тренер в Зените он не справляется. ноль. И при всем при этом, ловчева не поддерживаю. слуцкий в данном матче как раз проиграл.
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    KosSidFCZP
    1442138706
    на каком классе?????два гола себе забили и два им,цска вообще ничего толкового не сделали,как и всегда,в этом они стабильны
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    ologreds
    1694997184
    numo442201
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