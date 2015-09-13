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    • Кисляк: «На поле не было равнодушных, все бились друг за друга»

    Кисляк: «На поле не было равнодушных, все бились друг за друга»

    Полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк после матча восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:1) рассказал чего не хватало команде в предыдущих встречах.

    «Наша игра стала более организованной. Сегодня на поле не было равнодушных: все бились друг за друга, за команду, за болельщиков, которых пришло на матч очень много. В предыдущих играх этого не хватало. Мешала усталость, ротации состава не было. Думаю, это одна из главных причин. Я думаю, каждая следующая победа придает положительные эмоции. Нам нужно это использовать и шаг за шагом выбираться», – считает Кисляк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2015 08:05
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