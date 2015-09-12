Котуньо: «Рубин» занимает не то место, на котором должен находиться

Защитник казанского «Рубина» Гильермо Котуньо поделился впечатлениями от прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» (3:1).

— Почему так изменилась команда? В предыдущих играх у нас были моменты, но нам не удавалось их реализовать. Команда мобилизовалась, ведь мы понимаем, что «Рубин» сейчас занимает не то место, на котором он должен находиться.

— Новый тренерский состав действительно все кардинально поменял?

— Нельзя сказать, что Валерий Чалый новый тренер, он входил в предыдущий тренерский штаб, он знает всех ребят, всю команду. Он, конечно, внес свои идеи, кое-что действительно изменилось, но сегодня стоит отметить именно всю команду.