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    • Котуньо: «Рубин» занимает не то место, на котором должен находиться

    Котуньо: «Рубин» занимает не то место, на котором должен находиться

    Защитник казанского «Рубина» Гильермо Котуньо поделился впечатлениями от прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» (3:1).

    — Почему так изменилась команда? В предыдущих играх у нас были моменты, но нам не удавалось их реализовать. Команда мобилизовалась, ведь мы понимаем, что «Рубин» сейчас занимает не то место, на котором он должен находиться.

    Новый тренерский состав действительно все кардинально поменял?

    — Нельзя сказать, что Валерий Чалый новый тренер, он входил в предыдущий тренерский штаб, он знает всех ребят, всю команду. Он, конечно, внес свои идеи, кое-что действительно изменилось, но сегодня стоит отметить именно всю команду.

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.09.2015 22:14
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    Комментарии (2)
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    LOKOShamilLOKO
    1442085724
    Сыграли хорошо победа заслуженная , но и места более 7 вы не заслуживаете играйте так каждый матч за имя клуба которое Курбан добивался много лет. Рубин с победой, Паравозы все в норме думаю поражение придаст больше сил для дальнейших игр. Чемпионат продолжается!
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    ologreds
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