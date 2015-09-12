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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль»

    «Манчестер Юнайтед» уверенно разобрался с «Ливерпулем» в домашнем матче 5-го тура английской премьер-лиги.

    Все четыре гола были забиты во втором тайме встречи — три из них побывали в сетке ворот гостей.

    Отметим, что для «Ливерпуля» это поражение стало вторым подряд, а безвыигрышная серия команды достигла уже трех игр.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 5-й тур

    Манчестер Юнайтед (Манчестер) — Ливерпуль — 3:1 (0:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Блинд, 49. 2:0 — Эррера, 69 (с пенальти). 2:1 — Бентеке, 83. 3:1 — Мартиаль, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 21:28
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    Комментарии (8)
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    dzvinka
    1442082777
    я уверен что ДеХеа очень даже заметил это сопротивление...
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    AlexKane
    1442083199
    Опять дурака валяют
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    RedWolf95
    1442083402
    С победой всех манкунианцев, Хороший результат, Добро пожаловать Мартиаль и с хорошим дебютом тебя.
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    Bayern Myunic
    1442085548
    Брендан Роджерс самый бездарный тренер мира. Если Ливерпуль хочет претендовать на призовые места, то надо сейчас же увольнять его
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    Kafan7
    1442086246
    Могу поздравить Ромеро с полированием лавки, а ДехеА все-таки окозался ушликом..Хотя я даже счастлив, Навас очень хороший кипер. А по матчу, 36млн фунтов забили, ну надо же.
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    Бригант 669
    1442097970
    Мартиаль классно начал, ЛВГ все же сохранил де хея!!! Классно все!! МЮ вперед!!
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    ologreds
    1694997188
    numo442169
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