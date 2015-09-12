Моуринью: «Лучше меня все равно никто «Челси» тренировать не сможет»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью не стал падать духом после поражения команды в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

«Все эти результаты — худшее, что было в моей карьере. Они не отражают мой реальный уровень, мой статус тренера, но, мне кажется, я все-таки неплохо держусь, – сказал португальский специалист. – Как бы то ни было, я не чувствую давления. Я человек дела и по-прежнему считаю, что лучше меня с этой работой никто не справится».

Напомним, в итоге «Челси» уступил со счетом 1:3, опустившись на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.