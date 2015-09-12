Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Моуринью: «Лучше меня все равно никто «Челси» тренировать не сможет»

    Моуринью: «Лучше меня все равно никто «Челси» тренировать не сможет»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью не стал падать духом после поражения команды в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

    «Все эти результаты — худшее, что было в моей карьере. Они не отражают мой реальный уровень, мой статус тренера, но, мне кажется, я все-таки неплохо держусь, – сказал португальский специалист. – Как бы то ни было, я не чувствую давления. Я человек дела и по-прежнему считаю, что лучше меня с этой работой никто не справится».

    Напомним, в итоге «Челси» уступил со счетом 1:3, опустившись на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Tex
    1442078701
    Пора переставать трепать языком и начать демонстрировать результаты работы над ошибками на поле!! По какой причине Терри и Ивановиче по-прежнему выходят в основе для меня огромная загадка. В каждом матче стабильно по голу привозят..... Постоянно теряют позицию, упускают опекаемых соперников и демонстрируют отвратительную форму во всей красе в каждом матче!
    Ответить
    Asbjorn
    1442079127
    Что же тогда его уровень отражает?
    Ответить
    Cyberdiver
    1442081485
    Все я да я, я да я
    Ответить
    Астраханец30rus
    1442082280
    балабол
    Ответить
    LMI
    1442087474
    Это уже параноидальное поведение, но это проблемы Челси
    Ответить
    edw7777
    1442087642
    ... и хуже тоже
    Ответить
    LondonStamford
    1442092615
    При всём уважении к нему его надо гнать из команды. Результата нет, потом догонять надо будет как-то Ман. Сити. Он разрушает команду.
    Ответить
    Бригант 669
    1442098069
    да что ты говоришь!!! ты не бог!!
    Ответить
    murakami777
    1442121807
    Правильно, Маур! Продолжай в том же духе!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997188
    numo442157
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+