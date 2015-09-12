Слуцкий: «Это был матч двух ведущих команд России на сегодняшний день»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от ничейной игры с «Зенитом» (2:2).

«Мы играли качественно, но к сожалению, минимальное количество моментов у наших ворот привело к двум пропущенным мячам. Вопрос не в том, что мы не удержали преимущество, а в том, что не смогли развить его, имея большое количество моментов и не реализовав пенальти. Это был матч двух ведущих команд России на сегодняшний день. Мы знали, что любой эпизод и любое единоборство могут иметь ключевое значение.

Что касается незабитого пенальти, то могу сказать, что в тренировочных условиях очень сложно такое смоделировать. Да, в этом сезоне мы не забиваем уже четвeртый пенальти. Сегодня эпизод с пенальти был ключевым моментом. Если бы счeт стал 3:1, «Зениту» было бы крайне сложно отыграться.

Качеством игры я более чем удовлетворeн, но нет удовлетворeнности результатом. Отрыв от «Зенита» в девять очков нас устраивал бы больше, но сейчас уже нет смысла рассуждать об этом. Пока превалирует эмоциональная составляющая. К сожалению, мы пропустили гол в концовке», - рассказал специалист.



