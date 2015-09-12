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    РФПЛ. ЦСКА и «Зенит» сыграли в ничью

    Восьмой тур стартовал с центрального матча, возможно даже первой половины чемпионата, московский ЦСКА дома разошелся миром с петербургским «Зенитом». Игра выдалась очень напряженной, с обилием желтых карточек и двумя назначенными пенальти. Армейцы быстро захватили приемущество в этой встрече, поведя в два мяча уже к середине первого тайма. Но питерцы, руководимые сегодня Сергеем Семаком, нашли в себе силы отыграться и не позволить красно-синим одержать восьмую победу к ряду.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 — Ломбертс, 9 (в свои ворота); 2:0 — Думбия, 21; 2:1 — Халк, 38 (с пенальти); 2:2 — Смольников, 88.

    Незабитый пенальти: Дзагоев, 69 (ЦСКА)

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич (А. Березуцкий, 85), Думбия (Миланов, 79).

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Ломбертс, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Данни (Файзулин, 82), Халк, Дзюба, Шатов (Ткачук, 73).

    Предупреждения: Тошич, 38; Дзюба, 41; Вернблум, 44; Гарсия, 52; Гарай, 79; Витсель, 79.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 15:59
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    Комментарии (60)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    monkey1958
    1442064087
    Судейство без комментариев. Правда вопрос: почему судья отворачивался в паре-тройке моментов? Но это игра и спасибо командам за зрелищный матч!
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    ЦСКА 2015-2016
    1442064239
    как они будет играть ЧЕ
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    Вомбат
    1442064501
    На самом деле команды сыграли хорошо, а ошибки были из-за нервов у обеих. Судья ошибался в обе стороны, но судил непредвзято. Главное - что ЦСКА рискнул, чувствуя слабость Зенита (уже слегка разваленного из-за деструктивной позиции АВБ) сыграть с нашей командой первым номером. И это не сработало, хотя вначале все складывалось для коней идеально. Сыграл бы ЦСКА от обороны - победил бы, 100%. Теперь прогноз на сезон - если вовремя уберут АВБ, Зенит будет бороться за золото. Если не уберут - будет бороться за серебро и не факт, что получит его.
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    Boniel+
    1442065130
    Всегда считал Дзагоева не надежным игроком, и в очередной раз убедился в своей правоте.Забей пенальти и ты герой!А теперь будут плевать в след и будут правы.
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    n272nm
    1442065290
    Нелепо в матче с конями, давать фору забивая мяч в свою ворота. В любом случае, спасибо команде за волю и яйца. Сдается мне, что Лодыгину и Данни следует посидеть на лавке и переосмыслить сущность реальности :)))) Отдохнуть от суеты малеха. Несмотря на парированный пенальти.И отдельный вопрос к судье. Потому что очень неприятно, когда тридвараз судит в одну сторону. Я понимаю, что судье очень не нравится ставить много пенальти в игре, но если нарушаются правила в штрафной, то нужно ставить пенальти, а не убивать игру. Смешно было слушать блаженного Гусева, который в певром тайме блажил, что Дзюба отмахнулся от Игнашевича, который откровенно держал Артема на глазах у Мешкова. Если это не пенальти, то что это. Я не говорю про снос Смольникова во втором тайме. Зла не хватает!!!
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    CSKA №1
    1442066525
    Зенит-ГАВНО!!!ЦСКА-Чемпион!!!П
    росто Дзагоев не очень хорошо пробил!!!
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    краббб
    1442067880
    поставил на пендаль перед матчем,т.к.играл цска и выиграл.вот за это респект Гинеру!!!
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    Зенит 2015
    1442075286
    Во! Локо пока Рубину продувает 2-0! И тут зенитовец постарался.
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    Boniel+
    1442082465
    Где комментарии?
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    ologreds
    1694997190
    numo442139
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