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    Симеоне: «Мы еще не нашли идеальный ключ к «Барселоне»

    Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне дал свой комментарий по поводу предстоящей игры чемпионата Испании против «Барселоны».

    «Сейчас «Барселона» не играет также стабильно, как она играла в прошлом сезоне. Но у нее есть умение выигрывать матчи, даже когда что-то идет не так. Поэтому мы сохраняем максимальное уважение к игрокам и тренеру наших соперников. Мы еще не нашли идеальный ключ к «Барселоне», но мы сражались с ними на равных в нескольких прошлых матчах. Домашний стадион будет подхлестывать нас», – сказал специалист.

    Источник: Football Espana

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    12.09.2015 15:14
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