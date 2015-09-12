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    • Манчини: «Рома», «Наполи» и «Ювентус» по-прежнему впереди нас»

    Манчини: «Рома», «Наполи» и «Ювентус» по-прежнему впереди нас»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини прокомментировал старт команды в чемпионате Италии.

    «Большие команды всегда должны стартовать с целью добраться до вершины, а «Интер» – большая команда. Возможно, у нас не такие шансы как у «Ромы» или «Ювентуса», которые последние годы занимают высшие строчки чемпионата и имеют достаточно сыгранные коллективы, но мы всегда рассчитываем забраться настолько высоко, насколько это будет возможно.

    Я бы сказал, что «Интер» и «Милан» сейчас находятся где-то на одном уровне, а вот «Рома», «Наполи» и «Ювентус» по-прежнему идут впереди нас», – рассказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2015 12:36
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