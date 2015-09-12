Таски: «С «Анжи» было тяжелее, чем с ЦСКА»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски поделился своим мнением об игре прошлого тура с «Анжи».

«Если проанализировать – в некоторых ситуациях выбирали неверные решения. Порой неправильно проходили через оборонительные порядки соперника. В результате у нас не набралось достаточного количества моментов, чтобы забить. А те, что были, мы не реализовали. Возможно, нам необходимо проявлять больше хладнокровия. Включать свой футбольный интеллект.

Многие, наверно, думают, что самой сложной была игра с армейцами, но на самом деле выделил бы именно встречу с «Анжи». Думаю, в этом году нам предстоит еще не один подобный матч. Понятно, что «Зенит» или ЦСКА даже на нашем поле попытаются навязать нам свой стиль. Ну а такие команды, которые изначально считаются менее сильными, станут прибегать к глубокой обороне. И продраться через нее будет очень тяжело», – рассказал защитник.

