Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Трапп извинился перед одноклубниками

    Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп попытался объяснить причину своей ошибки в матче чемпионата Франции против «Бордо» и извинился перед одноклубниками.

    «Я не знаю, что сказать. Это моя вина, это очевидно. Бывают вещи, которые мы не можем объяснить. Я контролировал мяч, слышал Тьяго Мотту, после этого я не могу объяснить мою ошибку. В жизни голкиперов такое может произойти. Когда ты в воротах и допускаешь ошибку – это всегда гол в пользу оппонентов. Мне остается только извиниться перед командой», – сказал голкипер.

    Напомним, немецкий страж ворот допустил результативную ошибку в пользу соперника во втором тайме в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции против «Бордо», что позволило гостям сравнять счет и увезти с «Парк де Пренс» ничью.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997190
    numo442122
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+