Трапп извинился перед одноклубниками

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп попытался объяснить причину своей ошибки в матче чемпионата Франции против «Бордо» и извинился перед одноклубниками.

«Я не знаю, что сказать. Это моя вина, это очевидно. Бывают вещи, которые мы не можем объяснить. Я контролировал мяч, слышал Тьяго Мотту, после этого я не могу объяснить мою ошибку. В жизни голкиперов такое может произойти. Когда ты в воротах и допускаешь ошибку – это всегда гол в пользу оппонентов. Мне остается только извиниться перед командой», – сказал голкипер.

Напомним, немецкий страж ворот допустил результативную ошибку в пользу соперника во втором тайме в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции против «Бордо», что позволило гостям сравнять счет и увезти с «Парк де Пренс» ничью.