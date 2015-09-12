Оздоев: «Сейчас можно три матча выиграть, и ты уже наверху»

Магомед Оздоев поделился ожиданиями от Полузащитник «Рубина» оделился ожиданиями от матча восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом» . Игрок отметил, что для него встреча с бывшей командой не будет принципиальной, однако, как и в матчах с другими соперниками, футболист готовится сыграть на сто процентов.

«Будет ли для меня матч против «Локомотива» принципиальным? Нет, не будет. Наверно хотелось что-то доказать в первом матче против «Локомотива» после моего перехода. А сейчас с каждой командой, будь то «Локомотив» или какая-то другая, я всегда готовлюсь сыграть на сто процентов. Да, сейчас «Локомотив» занимает второе место в таблице, но у них всегда хороший старт. Помню, все годы, сколько я там играл, команда всегда хорошо начинала. Но я всегда говорю, что смотреть в таблицу нужно после финального свистка в матче последнего тура. А сейчас можно три матча выиграть, и ты уже наверху», – сказал Оздоев.