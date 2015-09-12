Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Оздоев: «Сейчас можно три матча выиграть, и ты уже наверху»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от матча восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». Игрок отметил, что для него встреча с бывшей командой не будет принципиальной, однако, как и в матчах с другими соперниками, футболист готовится сыграть на сто процентов.
    «Будет ли для меня матч против «Локомотива» принципиальным? Нет, не будет. Наверно хотелось что-то доказать в первом матче против «Локомотива» после моего перехода. А сейчас с каждой командой, будь то «Локомотив» или какая-то другая, я всегда готовлюсь сыграть на сто процентов. Да, сейчас «Локомотив» занимает второе место в таблице, но у них всегда хороший старт. Помню, все годы, сколько я там играл, команда всегда хорошо начинала. Но я всегда говорю, что смотреть в таблицу нужно после финального свистка в матче последнего тура. А сейчас можно три матча выиграть, и ты уже наверху», – сказал Оздоев.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aviator117
    1442064202
    ЦСКА отдал игру. 11метровый профик должен и обязан забивать.
    Ответить
    ologreds
    1694997190
    numo442113
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+