Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Генеральный директор «Рубина»: «Хотели бы видеть аншлаг на матче с «Локомотивом»

    Генеральный директор «Рубина»: «Хотели бы видеть аншлаг на матче с «Локомотивом»

    Генеральный директора «Рубина» Ильгиз Фахриев рассказал о том, с каким настроением команда подходит к матчу восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». Он также обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в непростой период.

    «Сегодня предыгровой день команды «Рубин». Завтра очень ответственный матч, мы играем с московским «Локомотивом». С командой, которая идeт на втором месте, которая на ходу. Несмотря на непростые времена команда настроена по-боевому. К тренировочному процессу все подходят очень ответственно, профессионально. Все прекрасно понимают, в какой ситуации команда оказалось, где расположена в турнирной таблице. Ребята осознают, что только они сами из этой ситуации могут выбраться.

    Сегодня через вас хочу обратиться к болельщикам, которые неравнодушны к клубу, чтобы они поддержали нас в трудной игре. Мы со своей стороны проводим всевозможные мероприятия, которые болельщики уже видят. На подступах к стадиону это будет также заметно. Новая система кейтеринга, новая система обслуживания и на Восточной, и на Западной трибунах. Все, что возможно выжать из Центрального стадиона для комфорта болельщиков, мы постараемся сделать», – пообещал Фахриев.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997190
    numo442111
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+