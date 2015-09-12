Боков: «Виллаш-Боашу надоело в «Зените». У Семака появилась отличная возможность проявить себя»

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков считает, что отсутствие на тренеской скамейке «Зенита» главного тренера Андре Виллаш-Боаша не должно повлиять на игру команды в матче восьмого тура РФПЛ против ЦСКА.

– Главная предматчевая новость – заявление Андре Виллаш-Боаша об уходе из «Зенита» в конце сезона. Многие считают, что португалец поступил некорректно. Ведь и трети чемпионата не прошло…

– Решение Виллаш-Боаша озвучить свое намерение уйти из «Зенита» накануне столь важного матча с ЦСКА, конечно, кажется странным. Но с другой стороны, он, пожалуй, поступил честно. Можно же делать вид, что все хорошо, давать надежду работодателю, при этом особо не напрягаться.

– Шестиматчевая дисквалификация стала последней каплей и заставила португальца принять такое заявление?

– Считаю, Виллаш-Боашу уже надоела ситуация в российском футболе и он, видимо, искал повод. Мы можем только гадать – в голову португальцу не залезешь.Тут дело даже не в новом лимите. Это отговорки Виллаш-Боаша. Просто ему надоело работать в «Зените». Вот и все.

– В ближайших шести матчах «Зенитом» с тренерской скамейки будет руководить Сергей Семак. На ваш взгляд, он уже созрел для самостоятельной работы в питерском клубе?

– А вот и посмотрим. То, что Серега очень хороший мотиватор, никто не сомневается. Он играл в сильных клубах, набирался опыта у грамотных специалистов. Сейчас у Семака отличная возможность проявить себя как уже созревший для очень серьезной работы тренер.

– А отсутствие Боаша может стать причиной поражения гостей?

– Нет. В «Зените» собраны настоящие профессионалы. Давайте посмотрим правде в глаза. Эти же игроки были при предыдущих тренерах, которых увольняли и убирали. Все как-то мирились с уходом наставников и работали дальше, добивались результатов