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    • Боков: «Виллаш-Боашу надоело в «Зените». У Семака появилась отличная возможность проявить себя»

    Боков: «Виллаш-Боашу надоело в «Зените». У Семака появилась отличная возможность проявить себя»

    Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков считает, что отсутствие на тренеской скамейке «Зенита» главного тренера Андре Виллаш-Боаша не должно повлиять на игру команды в матче восьмого тура РФПЛ против ЦСКА.

    – Главная предматчевая новость – заявление Андре Виллаш-Боаша об уходе из «Зенита» в конце сезона. Многие считают, что португалец поступил некорректно. Ведь и трети чемпионата не прошло…

    – Решение Виллаш-Боаша озвучить свое намерение уйти из «Зенита» накануне столь важного матча с ЦСКА, конечно, кажется странным. Но с другой стороны, он, пожалуй, поступил честно. Можно же делать вид, что все хорошо, давать надежду работодателю, при этом особо не напрягаться.

    – Шестиматчевая дисквалификация стала последней каплей и заставила португальца принять такое заявление?

    – Считаю, Виллаш-Боашу уже надоела ситуация в российском футболе и он, видимо, искал повод. Мы можем только гадать – в голову португальцу не залезешь.Тут дело даже не в новом лимите. Это отговорки Виллаш-Боаша. Просто ему надоело работать в «Зените». Вот и все.

    – В ближайших шести матчах «Зенитом» с тренерской скамейки будет руководить Сергей Семак. На ваш взгляд, он уже созрел для самостоятельной работы в питерском клубе?

    – А вот и посмотрим. То, что Серега очень хороший мотиватор, никто не сомневается. Он играл в сильных клубах, набирался опыта у грамотных специалистов. Сейчас у Семака отличная возможность проявить себя как уже созревший для очень серьезной работы тренер.

    – А отсутствие Боаша может стать причиной поражения гостей?

    – Нет. В «Зените» собраны настоящие профессионалы. Давайте посмотрим правде в глаза. Эти же игроки были при предыдущих тренерах, которых увольняли и убирали. Все как-то мирились с уходом наставников и работали дальше, добивались результатов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2015 09:43
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    Комментарии (2)
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    bentlly
    1442051175
    Жалко Андре. Он хороший тренер и он хотел Зенитим много трофей выигриват но лимит у его все планы убыл. А Семак ещё не готов руководить зенит
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    ologreds
    1694997192
    numo442110
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